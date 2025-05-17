Polise hakaret etti, sosyal medyada yazdıkları başına dert oldu! Gözaltına alındı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet denetimi sırasında olayla ilgisi olmamasına rağmen polise hakaret ettiği iddia edilen U.Ö. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden de tehditler savurunca gözaltına alındı.

Akyazı ilçesinde bulunan Kubbeli Yeni Camii önünde trafik polisi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Polis ekipleri ehliyetsiz motosiklet kullanmakla ilgili işlem yaparken, iddiaya göre U.Ö. isimli şahıs olayla ilgisi olmamasına rağmen polis ekibine sözlü hakarette bulundu.

Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs U.Ö., olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ise gerekli cezai işlemler uygulandı ve motosiklet emniyetin yediemin otoparkına çekildi.

SOSYAL MEDYADA TEHDİTLER SAVURDU

U.Ö. isimli şahıs, bölgedeki olayın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan bir haber sayfasına tehdit içeren bir yorum yazdı. U.Ö. yaptığı yorumda, "Bizi eskiye döndürdünüz neler olacağını gördünüz dua edin size vurmadık sadece ortam gerildi ama yakındır canınızın yanması" ifadelerini kullandı.

Yorumda yer alan ifadeler üzerine Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla U.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.