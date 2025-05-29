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Polisler neye uğradığını şaşırdı! Kavga ihbarına gitmişlerdi, köpek saldırdı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli polis ekiplerine köpek saldırdı. Köpeğin saldırısı nedeniyle devrilen motosiklette bulunan 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kavga ihbarı üzerine motosikletli yunus ekipleri, olay yerine doğru hareket etti. Kanlırmak Caddesi üzerinden geçen araçlara saldıran köpek, yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı.

2 POLİS YARALANDI

Sürücünün manevrasının ardından motosiklet devrilirken, polis memurları Ü.Ö. ve F.Ç. yaralandı. Kazanın ardından bölgele çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polislere ilk müdahale olay yerine gelen diğer meslektaşları ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Polisler neye uğradığını şaşırdı! Kavga ihbarına gitmişlerdi, köpek saldırdı: 2 yaralı - 1. Resim

Yaralı polisler müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. Olay ve polislerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Emniyet Müdürü Hayal, polislerin tedavi sürecini yakından takip etti

KÖPEĞİN SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekiplerine saldıran köpeğin ise sahipli olduğu belirtilirken, ismi öğrenilemeyen köpek sahibi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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