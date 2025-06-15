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Polisler pazarcı ve simitçi kılığına girdi! Hiçbirine göz açtırmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polisler pazarcı ve simitçi kılığına girdi! Hiçbirine göz açtırmadılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da dört farklı kapkaç olayına karışan şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şahıslar belirlenmelerinin ardından polisin pazarcı ve simitçi gibi kılıklara girmesiyle kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik "Çekirge" operasyonu düzenledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı belirlenen 12 şüpheli yürütülen çalışma sonucu yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek izleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

Polisler pazarcı ve simitçi kılığına girdi! Hiçbirine göz açtırmadılar - 1. Resim

Pazarcı ve simitçi kılığına giren polis, kimlik tespiti yaptığı şüphelilerin olayın olduğu yerlerde beklemeye başladı. Hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli H.K'nin evine yapılan baskında tavan arasına saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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