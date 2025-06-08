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Rize'de takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rize&#039;de takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rize'nin Çayeli ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki biri çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla attığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hulusi A. idaresindeki hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Büyüktaşhane Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki yolculardan Muhammet A. (13) ve Ayşe A. (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Hulusi A, Sevde A. ve Müzeyyen A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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