Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı'nda, Halil Eray (43) idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Halil Eray ile aynı araçta bulunan Hacı Mustafa Eray (72), Düriye Eray (67), Ceylan Eray (26) ve Atlas Kuzey Baran Eray (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.