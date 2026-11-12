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Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiSamsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiSamsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin hayatını kaybederken, sürücü Ahmet D. ile Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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