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Samsun'da kaza! Direğe çarpan otomobil genç sürücünün sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da kaza! Direğe çarpan otomobil genç sürücünün sonu oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Samsun’da 27 yaşındaki Murat Sakız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edilirken, Sakız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Köy yolunda seyir etmekte olan 27 yaşındaki Murat Sakız, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Samsun'da kaza! Direğe çarpan otomobil genç sürücünün sonu oldu - 1. Resim

HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada ağır yaralanan Sakız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Sakız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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