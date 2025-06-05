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Şanlıurfa'da kanlı pusu! Akrabasını uzun namlulu silahla katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da kanlı pusu! Akrabasını uzun namlulu silahla katletti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabasıyla yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen bir kişi, pusuya düşürülerek uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesi'nde Ferhat Akbulut, mahalle içerisinde aracıyla seyir halindeyken, daha önceden husumetli olduğu akrabası A.A. tarafından uzun namlulu silahla pusuya düşürülerek vuruldu.

Şanlıurfa'da kanlı pusu! Akrabasını uzun namlulu silahla katletti - 1. Resim

PUSUYA DÜŞÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ferhat Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kanlı pusu! Akrabasını uzun namlulu silahla katletti - 2. Resim

TESLİM OLMAK YERİNE ATEŞ AÇTI

Saldırganın bir evde saklandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açan zanlı, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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