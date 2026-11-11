Sefa Soyalp dosyasında yeni gelişme! 6 şüpheliden 3'ü cezaevinde

İstanbul'da 2019 yılından bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'in bulunmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Soyalp'in ev arkadaşı Sırojıddın A. da yer aldı.

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İstanbul'da 2019 yılında kaybolan Sefa Soyalp'e ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sefa Soyalp'in bulunması ve olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Soyalp'in kaybolmadan önce ve sonra iletişim kurduğu kişilerin yanı sıra kullandığı cep telefonu hatlarına ait HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde Soyalp'in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da bulunduğu, bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtlarının olduğu belirlendi.

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6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Özbekistan uyruklu Sırojıddın A. ile İstanbul'da aynı evde kaldığı tespit edilen Soyalp'in telefonunun 20 Ekim 2019'da kapandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kaybolmadan önceki son günlerde irtibat kurduğu kişiler belirlendi.

Aralarında Soyalp'in ev arkadaşı Sırojıddın A.'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, Ahmet P., Serap Ü. ve Sırojıddın A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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