3. Sayfa

Sefa Soyalp dosyasında yeni gelişme! 6 şüpheliden 3'ü cezaevinde

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sefa Soyalp dosyasında yeni gelişme! 6 şüpheliden 3'ü cezaevinde
Başlık ResmiSefa Soyalp dosyasında yeni gelişme! 6 şüpheliden 3'ü cezaevinde

İstanbul'da 2019 yılından bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'in bulunmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Soyalp'in ev arkadaşı Sırojıddın A. da yer aldı.

Kaydet
|

İstanbul'da 2019 yılında kaybolan Sefa Soyalp'e ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sefa Soyalp'in bulunması ve olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Soyalp'in kaybolmadan önce ve sonra iletişim kurduğu kişilerin yanı sıra kullandığı cep telefonu hatlarına ait HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde Soyalp'in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da bulunduğu, bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtlarının olduğu belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER
73 dosyada 80 cinayet! 5 faili meçhulde daha sır perdesi aralandı
GÜNDEM

73 dosyada 80 cinayet! 5 faili meçhulde daha sır perdesi aralandı

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Özbekistan uyruklu Sırojıddın A. ile İstanbul'da aynı evde kaldığı tespit edilen Soyalp'in telefonunun 20 Ekim 2019'da kapandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kaybolmadan önceki son günlerde irtibat kurduğu kişiler belirlendi.

Aralarında Soyalp'in ev arkadaşı Sırojıddın A.'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, Ahmet P., Serap Ü. ve Sırojıddın A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER