Siirt'te vicdanları yaralayan görüntü: 9 yaşındaki otizmli çocuğun boğazını sıktı
Siirt’te 9 yaşındaki otizmli çocuğa yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. 24 yaşındaki bir kişinin küçük çocuğu darbettiği ve boğazını sıktığı görüntüler üzerine annenin şikâyetiyle şüpheli gözaltına alındı.
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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli bir çocuk şiddete maruz kaldı. 24 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli, 9 yaşındaki çocuğun boğazını sıkıp darbetti.
Şiddet anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuğun annesi şikâyetçi oldu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Annenin başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şikâyet doğrultusunda harekete geçen ekipler, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.
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