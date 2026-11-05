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Siirt'te vicdanları yaralayan görüntü: 9 yaşındaki otizmli çocuğun boğazını sıktı

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Siirt'te vicdanları yaralayan görüntü: 9 yaşındaki otizmli çocuğun boğazını sıktı
Başlık ResmiSiirt'te vicdanları yaralayan görüntü: 9 yaşındaki otizmli çocuğun boğazını sıktı

Siirt’te 9 yaşındaki otizmli çocuğa yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. 24 yaşındaki bir kişinin küçük çocuğu darbettiği ve boğazını sıktığı görüntüler üzerine annenin şikâyetiyle şüpheli gözaltına alındı.

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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli bir çocuk şiddete maruz kaldı. 24 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli, 9 yaşındaki çocuğun boğazını sıkıp darbetti.

Şiddet anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuğun annesi şikâyetçi oldu.

Siirt'te vicdanları yaralayan görüntü: 9 yaşındaki otizmli çocuğun boğazını sıktı
Başlık ResmiSiirt'te vicdanları yaralayan görüntü: 9 yaşındaki otizmli çocuğun boğazını sıktı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Annenin başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şikâyet doğrultusunda harekete geçen ekipler, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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