Sıla Akgül davasında 1,5 milyon TL'lik karar!

Sıla Akgül davasında 1,5 milyon TL'lik karar!

- Güncelleme:
Sıla Akgül davasında 1,5 milyon TL&#039;lik karar!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

14 Aralık 2022'de Muğla-Aydın kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Sıla Akgül hayatını kaybetmişti. Sıla'nın ailesi, kazanın ardından açtıkları manevi tazminat davasını kazandı. Aileye toplam 1,5 milyon lira tazminat ödenecek.

14 Aralık 2022'de sabah saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkiinde seyir halinde olan Tolga Yağcı yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sıla Akgül’e çarpmıştı. Ağır yaralanan Akgül, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından sürücü Tolga Yağcı hakkında açılan ceza davasında mahkeme ilk etapta 24 bin TL adli para cezası vermiş, karar istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada bu kez 5 yıl hapis cezası verilirken, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı hapis cezasının onanmasını talep etti.

Sıla Akgül davasında 1,5 milyon TL'lik karar! - 1. Resim
Sıla Akgül

"HİÇBİRİ SILA'YI GERİ GETİREMEZ"

Sıla Akgül’ün ailesi tarafından Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan manevi tazminat davasında da karar verildi. Ailenin avukatı Didem Alaca, "Toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat kararı verildi. Karşı tarafın bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak elbette ki tüm bu süreçler çocuğumuzu geri getirmez" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

