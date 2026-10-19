Silah ve biber gazına direndi ama başarılı olamadı! Gaziantep Şahinbey'de kuyumcu soygunu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde filmleri aratmayan dehşet dolu bir kuyumcu soygunu yaşandı. Perilikaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, gözlerini karartarak bir kuyumcu dükkanını hedef aldı. Araçla dükkanın önüne yanaşan maskeli soyguncular, ellerinde silah ve biber gazıyla içeri girdi ve saniyeler içinde 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını gasp etti.

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Gaziantep’te silah ve biber gazıyla kuyumcuya giren 3 şüpheli, yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını çalarak kaçtı. Kuyumcunun soygunculara direndiği anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BİBER GAZINA VE SİLAHA RAĞMEN DİRENDİ

İçeri girer girmez dükkan sahibi M.E.’yi etkisiz hale getirmeye çalışan saldırganlar, talihsiz adama biber gazı sıkarak silahla tehdit etti. Maruz kaldığı biber gazına ve üzerindeki silah baskısına rağmen pes etmeyen kuyumcu M.E., soygunculara uzun süre direnmeye çalıştı. Ancak 3 soyguncu, dükkanda bulunan yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını gasp etmeyi başardı.

Silah ve biber gazına direndi ama başarılı olamadı! Gaziantep Şahinbeyde kuyumcu soygunu

MİLYONLUK VURGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

Saniyeler içinde milyonluk vurgun yapan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; şüphelilerin dükkana geliş anı, içeri girerek kuyumcuya saldırdıkları dakikalar, M.E.'nin pes etmeyerek gösterdiği direnç ve altınların çalınarak kaçıldığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Silah ve biber gazına direndi ama başarılı olamadı! Gaziantep Şahinbeyde kuyumcu soygunu

POLİS HER YERDE SOYGUNCULARI ARIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kaçan 3 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Silah ve biber gazına direndi ama başarılı olamadı! Gaziantep Şahinbeyde kuyumcu soygunu

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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