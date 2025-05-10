Silahlı saldırı öncesi keşif yapmışlar! "400 bin TL alacağım, 100 binini sana vereyim"

Üsküdar'da iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen özel harekat destekli operasyonda yakalandı. 400 bin TL alacakları karşılığında saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştirmeden bir saat önce adrese gidip, keşif yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak'ta 14 Nisan'da bir iş yerine silahlı saldırı meydana geldi. Sabah iş yerini açmaya gelen fırın işletmecisi, deponun camlarında ve yakındaki bir aracın bagajında kurşun izleri olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede saldırının gece saatlerinde gerçekleştiği belirlendi.

BİR SAAT ÖNCE KEŞİF!

Olaydan yaklaşık 1 saat önce fırına keşif yaptığı tespit edilen şüphelilerin, daha sonra beyaz bir araçla tekrar gelerek silahla ateş açtıkları, ardından olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İlk olarak araç içerisinden ateş açan şüpheliler, daha sonra araçtan inerek ateş etmeye devam etti. 6-7 el ateş açıldıktan sonra şüpheliler, yeniden araca binerek kaçtı.

"8 ADET KURŞUN İSABET ETTİĞİNİ GÖRDÜK"

Fırının işletmecisi A.B., sabah iş yerini açmaya geldiğinde, iş yerinin depo kısmında 5 adet, yan binanın giriş kapısı üzerinde 2 adet, apartman önünde park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmında ise 1 adet kurşun isabeti olduğunu gördüklerini söyledi. A.B., kimseyle husumetlerinin olmadığını, herhangi bir tehdit almadıklarını belirtti.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden birinin olay öncesi Kadıköy Fikirtepe'de bulunan bir rezidanstan çıktığını, taksiyle Çamlıca Tepesi'ne gittiğini ve burada araçla silah teslim aldığını belirledi. Ardından Üsküdar'a geçerek plakaları siyah bantla kapatılan araçla saldırıyı gerçekleştirdiği, olay sonrası Avrupa Yakası'na geçtiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu 6 Mayıs Salı günü düzenlenen eş zamanlı, özel harekat destekli operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

"YAKALANIRSAK SUÇU BAŞKASINA ATARIZ"

E.H.'nin, saldırı öncesi B.A.'ya "400 bin TL alacağım, bunun 100 bin TL'sini sana vereyim. Sen ateş et, yakalanırsak suçu başkasına atarız" dediği iddia edildi.

Şüpheliler, 7 Mayıs Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Olayda silahı kullanan ve 7 suç kaydı bulunan E.H. (19), tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 adet tehdit, 1 adet 6136 SKM ve 1 adet kişilerin huzur ve sükûnu bozma suç kaydı bulunan B.A. (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarında, şüphelilerin araçla keşif yaptıktan sonra araçtan inerek dükkana doğru koştuğu ve ardından tekrar araca yöneldiği görülüyor.