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Sivas'ta feci kaza! Traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas&#039;ta feci kaza! Traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Yeter ve Perihan Demirkan seyir halindeki traktörden düştü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yeter Demirkan hayatını kaybetti. Perihan Demirkan'ın ise tedavisi sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Sütlüce köyünde A.D'nin (57) kullandığı traktörde bulunan Yeter (57) ve Perihan Demirkan (65), seyir halindeyken yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Yeter Demirkan, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Perihan Demirkan'ın aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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