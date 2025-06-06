Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.Y. idaresindeki 58 FF 381 plakalı otomobil, Sivas Ankara kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda Y.K. yönetimindeki 66 HK 264 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.Y, S.Y, E.Y. ve A.Y. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası 58 FF 381 plakalı otomobilde gaz kaçağı tespit edilmesi nedeniyle polis ekipleri yolun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı. Gaz kaçağının itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.