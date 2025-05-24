Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Skandal ortaya çıktı! Para karşılığı engelli raporu düzenleyenlere operasyon: 50 gözaltı

Skandal ortaya çıktı! Para karşılığı engelli raporu düzenleyenlere operasyon: 50 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Skandal ortaya çıktı! Para karşılığı engelli raporu düzenleyenlere operasyon: 50 gözaltı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yürütülen soruşturma kapsamında sahte engelli raporu düzenlenerek devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Ekipler tarafından 9 ilde yapılan operasyonlarda 50 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hasta veya engel oranı düşük kişilere para karşılığında gerçeğe aykırı sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilerin, ÖTV indirimi, erken emeklilik, evde bakım ücreti, ücretsiz ulaşım kartı gibi 30 ayrı kategoride sağlanan haklardan usulsüz şekilde yararlandıkları belirlendi. MASAK verileri üzerinden yapılan analizler sonucunda, 21 aracı şahıs vasıtasıyla 26 kişi adına sahte engelli raporu düzenlendiği tespit edildi.

Skandal ortaya çıktı! Para karşılığı engelli raporu düzenleyenlere operasyon: 50 gözaltı - 1. Resim

Balıkesir merkezli olarak Balıkesir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 34 sahte sağlık raporu ele geçirilirken, sahte raporlarla usulsüz şekilde ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan 12 otomobile el konuldu.

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlarda toplam 50 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Kural, 'Gassal' galasında müjdeli haberi duyurdu: Cinsiyeti belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kars'ta fırtına felaketi! Çatılar uçtu, evleri başlarına yıkıldı... - 3. SayfaKars'ta fırtına felaketi! Vatandaşlar paniğe kapıldıSınıf arkadaşını bıçaklayan liseli kız öğrenci ile ilgili yeni gelişme - 3. SayfaKız öğrenci okulda arkadaşını sırtından bıçaklamıştıHenüz 11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından oldu - 3. Sayfa11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından olduGece saatlerinde ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi - 3. SayfaOrmandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdiMilyar dolarlık davada kaçırılma muamması! İnan Kıraç-Emine Alangoya-İpek Kıraç üçgeni... - 3. Sayfaİnan Kıraç-Emine Alangoya-İpek Kıraç üçgeni...Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu - 3. SayfaKayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...