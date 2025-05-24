Skandal ortaya çıktı! Para karşılığı engelli raporu düzenleyenlere operasyon: 50 gözaltı

Yürütülen soruşturma kapsamında sahte engelli raporu düzenlenerek devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Ekipler tarafından 9 ilde yapılan operasyonlarda 50 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hasta veya engel oranı düşük kişilere para karşılığında gerçeğe aykırı sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilerin, ÖTV indirimi, erken emeklilik, evde bakım ücreti, ücretsiz ulaşım kartı gibi 30 ayrı kategoride sağlanan haklardan usulsüz şekilde yararlandıkları belirlendi. MASAK verileri üzerinden yapılan analizler sonucunda, 21 aracı şahıs vasıtasıyla 26 kişi adına sahte engelli raporu düzenlendiği tespit edildi.

Balıkesir merkezli olarak Balıkesir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 34 sahte sağlık raporu ele geçirilirken, sahte raporlarla usulsüz şekilde ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan 12 otomobile el konuldu.

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlarda toplam 50 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.