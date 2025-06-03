Sofraya değil hurdaya! Sucuğun içinden çıkan pes dedirtti

Erzincan'da marketten sucuk alan vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içindeki metal görünümlü cisimle karşılaşan vatandaş o anları kayda aldı.

Gıda güvenliği bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin içinden çıkan yabancı cisimlerle karşı karşıya kalıyor.

Son olarak Erzincan'da yaşanan olayda, marketten sucuk alan vatandaş, bıçağın takılması üzerine şüphelendi ve dikkatle sucuğu inceledi.

Sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisim çıktı.

YAŞADIĞI ŞOKU KAYDA ALDI

Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.

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Daha önce de çeşitli illerde ambalajlı gıda ürünlerinin içinden ip, kıl gibi maddelerin çıktığına dair şikayetler gündeme gelmişti.