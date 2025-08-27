Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son sözlerini halası duydu! 2 çocuk babası bunalımdan çıkamadı, canına kıydı

Son sözlerini halası duydu! 2 çocuk babası bunalımdan çıkamadı, canına kıydı

- Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşi tarafından terk edilen 2 çocuk babası Y.B. (25), bunalıma girdi. En son halasıyla konuşan Y.B., bunalıma girdiğini ve intihar edeceğini söyledi. Halasının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, genç adamı yatak odasında asılı halde buldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta ikamet eden iki çocuk babası Y.B. (25), eşi tarafından terk edildiği için zor günler geçiriyordu.

Son olarak halasıyla telefonla konuştuğu sırada eşinden ayrılması sebebiyle bunalıma girdiğini ve intihar edeceğini söyleyen Y.B., telefonu kapattı. İzmir'de yaşayan halasının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Son sözlerini halası duydu! 2 çocuk babası bunalımdan çıkamadı, canına kıydı - 1. Resim
Y.B.

KENDİNİ ASMIŞ

Y.B.'nin polis ekipleri tarafından çalınan kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından kapı açıldı. Ekipler tarafından evde yapılan incelemede Y.B. yatak odasında asılı bir halde bulundu.

Son sözlerini halası duydu! 2 çocuk babası bunalımdan çıkamadı, canına kıydı - 2. Resim

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilen Y.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

