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Sulama kanalında kaybolan ikinci kişi de ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sulama kanalında kaybolan ikinci kişi de ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin'nin ardından 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Seyhçoban Kırsal Mahallesi yakınlarında cumartesi akşamı meydana gelen olayda, serinlemek için sulama kanalına girerek boğulmak üzere olan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ile onu kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve su altı polisleri, yaptıkları çalışmaların 3’üncü gününde yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin’in cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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KÜÇÜK ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek’in de cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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