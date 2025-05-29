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Şüpheli valiz patlatıldı! İçinden bakın ne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan ve şüphe üzerine polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Antakya ilçesi Haibi Neccar kavşağ çevresinde bulunan prefabrik çarşı mevkiinde iş yerinin önüne bırakılan ve uzun süre sahibi tarafından alınmayan valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Şüpheli valiz polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valiz içerisinden kıyafet çıktı. Valizin içerisinden herhangi bir patlayıcı madde olmaması üzerine vatandaşlar ve ekipler rahat nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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