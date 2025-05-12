Takla atan araçtan son anda kaçtı! Yaptığı hareket dikkat çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mayıs 2025 10:35 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 11:31 - Güncelleme:

İstanbul Beyoğlu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Bu sırada yolda yürüyen yaya, son anda aracı fark ederek kaldırıma çıktı. Ölümden dönen yayanın, kaza sonrası yaptığı hareket ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Akyol Sokak'ta seyreden 34 BG 2086 plakalı otomobilin sürücüsü Necmi S., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı inen otomomil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Yolda yürüyen bir yaya, arkasına dönüp aracı fark edince, kazadan hemen önce kaldırıma doğru kaçtı. Takla atan araca rağmen merdivenden inip yoluna devam eden yayanın, elini dişine götürüp 'korkma' hareketi yapması dikkat çekti. Sürücünün yaralanmadığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. İlgili Haber Metrobüs kazasında hayatını kaybetti! Ebru Heper'in ölümünde kahreden detay

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş