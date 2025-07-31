Taksim'de yaşlı adama dehşeti yaşattılar! Biri 17 diğeri 24 yaşında...

İstanbul Beyoğlu’nda Taksim metrosunda dün yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Sabah saatlerinde yaşanan dehşette, 67 yaşındaki adam yürüyerek metroya doğru ilerlemek istedi. Ancak 17 ve 24 yaşlarındaki iki kişi, gasp planını hayata geçirdi.

Ekol TV'nin haberine göre şüpheliler, yaşlı adamın önünü kesip üzerindeki para ve eşyaları istedi. Direnen adamı boğazından sıkan şüphelilerden biri, diğerinin de ceplerini boşaltmasıyla yaşlı adam nefessiz kaldı.

YAŞLI ADAMI GASP ETTİLER

Gaspçılar, yaşlı adamın cep telefonu ve banka kartlarını alarak kaçmaya başladı. Sabahın erken saati ve çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheliler, hızla uzaklaştı.

ALT GEÇİTTE YAKALANDILAR

O sırada bölgede devriye gezen güven timleri, yaşlı adamın yardım çığlıklarını duydu. Kısa süreli kovalamacanın ardından iki şüpheli de aynı alt geçitte yakalandı.

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İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 17, diğerinin ise 24 yaşında olduğu tespit edildi.

Daha önce de birçok suçtan kayıtları bulunan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.