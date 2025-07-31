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Eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki
İstanbul, Cinayet, Bıçaklanma, Ambulans, Şahit, Politika, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir şahıs daha önce kavga ettiği ileri sürülen Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünce bıçaklayarak öldürdü. Olaya şahit olan bir vatandaş geç gelen ambulansı suçlayarak, sorumlu olduğunu ifade etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karısının gözleri önünde bıçaklanan Uğur Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar sağlık ekiplerinin geç geldiğini iddia etti.

Eşinin gözleri önünce bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki - 1. Resim

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi’ndeki halı sahalar mevkiinde meydana geldi. Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35) daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan zanlı, Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin gözleri önünce bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki - 2. Resim

"SORUMLUSU GEÇ GELEN AMBULANSTIR"

Olayın ardından yaşananlara şahit olan bir vatandaş, "Eşimin arkadaşlarıyla halı sahasını izlemeye gittim. Yaralanan vatandaş kanlar içerisinde koşarak yardım istedi. Arkasından insanlıktan nasibini almamış o cani elinde kanlı bıçağı ile geldi. Yanımda arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Bekçiler caniyi gözaltına aldı. Ambulans çok geç geldi. Olaydan 20 dakika sonra geldiler. Eğer o genç adama bir şey olursa, sorumlusu geç gelen ambulanstır" dedi.

Polis ekipleri sahilde delil araştırması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eşinin gözleri önünce bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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