21 yaşındaki genç vahşice katledildi! 3 kişiye tutuklama

İzmit’te 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3’ü ise serbest bırakıldı.

Korkunç olay, 26 Temmuz gecesi İzmit ilçesi Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple Ümitcan Şirin (21) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET OLAYDA 3 TUTUKLAMA

İşlemler sonrasında ailesine teslim edilen Şirin'in cenazesi, memleketi Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Z.Ç., S.A., M.F.Y., R.Y. adlı çocuk, M.O. ve G.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan, S.A. ve M.F.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y. adlı çocuk ile M.O. ve G.B. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.