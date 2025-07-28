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Herkesin gözü önünde intihar etti! Dehşet anları kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İntihar, Okul, Hindistan, Öğrenci, Intihar, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’da 10. sınıfa giden bir öğrenci, okulun 4. katından atlayarak intihar etti. Korkunç haber ülke gündemine bomba gibi düşerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Dehşete düşüren olay, perşembe günü Ahmedabad’da bir okulda meydana geldi. 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız öğrenci, okulun dördüncü katından atlayarak intihar etti. 

Herkesin gözü önünde intihar etti! Dehşet anları saniye saniye Dehşet anları - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda kızın okul koridorunda tek başına yürüdüğü ve diğer öğrencilerin yanından geçtiği görülüyor. Genç kız kısa süre içinde korkuluğa tırmanıp dördüncü kattan atlarken, öğretmen ve öğrencilerin şoke olduğu anlar kaydediliyor. 

Herkesin gözü önünde intihar etti! Dehşet anları saniye saniye Dehşet anları - 2. Resim

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kızın son zamanlarda derslere düzenli gelmediği tespit edildi. Olayın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Yaşanan trajedinin üzerine, intiharı öven "Saiyaara" gibi Hint filmlerinin yasaklanması gündeme gelirken, olay ülke gündeminde büyük yankı oluşturdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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