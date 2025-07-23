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170 hektar alan çamurdan kurtuldu! İzmit Körfezi mavisine kavuşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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170 hektar alan çamurdan kurtuldu! İzmit Körfezi mavisine kavuşuyor
Çevre, İzmit Körfezi, Sürdürülebilirlik, Kocaeli, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belediye ile Çevre Bakanlığı, İzmit Körfezi için seferber oldu. 170 hektarlık alanda dip çamuru temizlendi. Biyoçeşitlilik kurtarıldı, suyun rengi de tekrar maviye döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nde” 2. etap çalışmaları sürüyor. İzmit Körfezi’nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırıldı. Proje, bakanlık tarafından 22 maddelik eylem planı kapsamında sağlıklı deniz ekosistemi oluşturmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi projeyle hem çevre koruma kararlılığını ortaya koyuyor hem de İzmit Körfezi’ni yeniden hayatla buluşturuyor. Projenin yürütüldüğü alan akademik kurumlardan yerel yönetim temsilcilerine, basın ve medya temsilcilerinden bakanlık yetkililerine kadar geniş bir yelpazeden toplam 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilerek incelendi. Katılımcılara dip çamurunun çevresel etkileri, yapılan arıtma ve iyileştirme çalışmalarıyla projenin bölgesel ekosistem üzerindeki olumlu sonuçları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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