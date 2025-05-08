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İzmit Körfezi bereketlenecek! 8 bin adet bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmit Körfezi bereketlenecek! 8 bin adet bırakıldı
Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmit Körfezi'nde yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında Kirazdere'ye 8 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı. Son 2 yılda toplam 16 bin balığın salındığı proje ile iç sularda balık popülasyonunun yeniden artırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi, biyoçeşitliliğin artırılması ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşturulması amacıyla pek çok proje yürütüyor.

Balık popülasyonunun yeniden canlanması ve bu konuda çevre farkındalığı oluşturulması amacıyla İzmit Körfezi'nde başlatılan balıklandırma çalışmaları iç sularda da devam ettiriliyor.

İzmit Körfezi bereketlenecek! 8 bin adet bırakıldı - 1. Resim

2 YILDA 16 BİN BALIK

Bu kapsamda, geçen yıl Kirazdere'ye 8 bin alabalık salan Büyükşehir, anaç balıklardan elde edilen 8 bin yavru balığı doğaya bıraktı.

Böylece Kirazdere’ye 8 bin benekli alabalık salımıyla 2 yılda 16 bin balık bu bölgede doğaya bırakılmış oldu.

İzmit Körfezi bereketlenecek! 8 bin adet bırakıldı - 2. Resim

Yuvacık Barajı Kirazderesi kıyısında gerçekleştirilen balık salma törenine Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Son 2 yılda toplam 16 bin balığın salındığı proje ile iç sularda balık popülasyonunun yeniden artırılması hedefleniyor.

"YARINI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Geçtiğimiz yıl bu bölgede 8 bin balığı suya bıraktık. Yarını düşünerek hareket etmek zorundayız. İnsanoğlu bugün sadece anı düşünüyor, geleceği düşünen neredeyse yok. 23 arıtma tesisimizle denizimize çamurun gitmesini engelliyoruz. Balık halinden bize görüntüler geliyor.

Gölge etmesinler başka ihsan istemez. O balıkları denize bırakırken bize ‘O balıklar ölecek’ dediler. Biz çamuru temizlerken ‘Çamur tehlikeli’ dediler. O çamur denizin dibinde durunca bir şey olmuyor mu? Biz o çamuru sızdırmaz bir maddeyle bertaraf ediyoruz. ‘Arıtma tesisleri çalışmazsa müsilaj olur’ dedik. Çalıştırmadılar ve bugün yine müsilaj görülmeye başladı. Biz buradan temizliyoruz ama öbür taraflardan arıtma yapılmayınca olmuyor ama olsun biz buradan arıtma yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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