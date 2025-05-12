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Tarihi geçmiş şekerlemeleri yediler, hastanelik oldular!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tarihi geçmiş şekerlemeleri yediler, hastanelik oldular!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'da tarihi geçmiş şekerlemeleri yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Tedavisi süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'da çöpe atılan tarihi geçmiş şekerlemelerden yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinde bir öğrenci, zincir marketin çöpünden aldığı tarihi geçmiş şekerlemeleri Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki arkadaşlarına dağıttı.

Tarihi geçmiş şekerlemeleri yediler, hastanelik oldular! - 1. Resim

YEDİKLERİ ŞEKERLEME HASTANELİK ETTİ

Şekerlemeden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan 17 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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