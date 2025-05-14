Tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren evlat katili hakkında karar verildi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlunu balkondan av tüfeğiyle vurarak öldüren N.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Dün Kapaklı ilçesinde N.Ş, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu H.Ş. ile tartışmış, evden ayrılan H.Ş'ye balkondan tüfekle ateş etmişti.
Ağır yaralanan H.Ş, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Baba N.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir