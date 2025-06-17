Tatilde parmağı koptu! Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

59 yaşındaki Özlem Y.'nin Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında ailesiyle tatil yaparken tekne içinde düşerek baş parmağı koptu. Özlem Y., deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilerek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Önceki gün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında ailesiyle birlikte teknede tatil yapan 59 yaşındaki Özlem Y.'nin sert hava şartları nedeniyle tekne içinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu baş parmağı koptu.

İlk müdahalesi Leros Adası'ndaki hastanede yapılan yaralı kadın, acil ameliyat edilmesi gerektiği için Bodrum'a sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansı, yaralıyı Leros Adası'ndan alarak Bodrum Milta Marina'ya getirdi.

Marina'da hazır bekleyen ambulansla hastaneye sevk edilen Özlem Y., burada 4 saat süren bir ameliyata alındı. Kopan parmak başarılı bir operasyonla yeniden yerine dikildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Özlem Y.'nin, bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.