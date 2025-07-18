Tekirdağ'da eşini ütüyle katletmişti! Artık gün yüzü göremeyecek

Tekirdağ'da eşini ütüyle darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Dim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Elif Dim’in acılı annesi Nurgül Yörük, duruşma çıkışında, "Benim yavrum kara toprak altında nasıl çürürse o pislik, o katilin aynı onun gibi çürümesini istiyorum" dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Ağustos 2024’te Elif Yörük Dim’in hayatını kaybettiği olayla ilgili eşi Hasan Dim hakkında açılan davada karar çıktı. Zanlı, jandarma eşliğinde salona getirilirken, maktül Elif Dim’in ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

''SİHİRLİ BİR DEĞNEKLE ZAMANI GERİ ALABİLMEYİ İSTERDİM''

Mahkeme heyeti, karar öncesi sanık Hasan Dim’e son sözlerini sordu. Dim, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Daha önceki duruşmalarda tüm sorulara uzun uzun cevap verdim, tekrar etmek istemiyorum. Benim eşimi öldürmem için hiçbir sebep yoktu, beni tanıyanlar zaten böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Yaşanan olay nedeniyle geceleri pişmanlıkla uyuyup sabahları vicdan azabı ile kalkıyorum. Başka bir talebim yok. Ütüyle ilgili de ben ne ütüyle ne de başka bir aletle eşime vurmadım. Kendisine sadece tokat attım, ama keşke atmasaydım. Sihirli bir değnek olsaydı da zamanı geri alabilseydim" dedi.

AVUKAT: ELİF DİM ÜTÜYLE KATLEDİLDİ

Maktulün ailesinin avukatı Onur Tatar, "Elif Dim eşi tarafından hunharca, birkaç saatlik ütü yaptığı esnada kullandığı ütüyle katledilerek öldürüldü. Yargılama süresi boyunca adalet arayışımız büyük bir olgunlukla devam etti. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi bugün indirimsiz olarak, olayın faili Elif Dim’in eşi Hasan Dim’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Biz bugün adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz" dedi.

ACILI ANNE FERYAT ETTİ: O DA TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜSÜN

Elif Dim’in annesi Nurgül Yörük, duruşma çıkışında gözyaşları içinde, "Benim yavrum kara toprak altında nasıl çürürse o pislik, o katilin aynı onun gibi çürümesini istiyorum" ifadelerinde bulundu.

''KIZIMIZ MELEK GİBİYDİ''

Baba Mustafa Yörük ise, "Benim kızım melek gibi kızdı. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz, hiçbir suçu yoktu. 18 yıl oldu evleneli, doğru düzgün çalışmadı, zaten iki çocukları var diye iyi olur diye düşündük. Kızımız da bize bir şey belli etmedi. Çok üzgünüz. Adalet yerini buldu, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.