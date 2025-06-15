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Tekirdağ'da konser sonrası "pes" dedirten görüntü! Alan çöplüğe döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ&#039;da konser sonrası &quot;pes&quot; dedirten görüntü! Alan çöplüğe döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nin 3. gününde konser sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi adeta çöplüğe döndü.

Binlerce kişinin katıldığı konserin ardından ortaya çıkan manzara, çevre duyarlılığının önemini bir defa daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da konser sonrası

Festivalin yoğun katılımlı günlerinden biri olarak kayıtlara geçen cumartesi akşamında, konser alanında plastik şişeler, yiyecek ambalajları, bardaklar ve çeşitli atıklar her yeri kapladı.

Tekirdağ'da festival sonrası çöp dağları dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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