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Tekirdağ'da yangın paniği! Bir aile hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken evde bulunan 5 kişi ise zehirlenerek hasyanelik oldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre; elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce kanepeyi, ardından odayı, sonrasında ise tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da yangın paniği! Bir aile hastanelik oldu - 1. Resim

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangından etkilenen Gamze D. ile Ö.E.D. ve U.A.D. isimli çocuklara ve üst dairedeki R.T. ile Y.T. adlı vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı. Emniyet ekipleri ise olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Tekirdağ'da yangın paniği! Bir aile hastanelik oldu - 2. Resim

Yangın esnasında olay yerinde bulunan ve eve girerek 2'si çocuk 5 kişiyi yoğun dumanların arasından tahliye etmeyi başaran Özgür Karaböcek adlı vatandaş ise, içeride insanların olduğunu ve dışarıya çıkamadıklarını öğrenince içeri daldığını ve yoğun dumana rağmen vatandaşları tahliye ettiğini, çocukların ise dumandan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bina tahliye edildi. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının kesin çıkış nedeni de araştırılmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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