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Temel kazısı sırasında bulundu! Hepsi insana ait

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı tarihi geçmişi olan bir mahallede temel kazısı sırasında insan kafatasları ve iskeletleri ortaya çıktı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi’nde bir şahsa ait tapulu arazide temel açma çalışması yapıldığı sırada kaya parçasına rast gelindi.

ÇOK SAYIDA KAFATASI VE KEMİK BULUNDU

Kayanın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan mağarayı andıran yerde çok sayıda insan kafatası ve kemikleri görüldü. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Bölgeye gelen ekipler çevreyi güvenlik çemberine alırken detaylı arkeolojik ve kriminal inceleme yapılması için ilgili birimlere haber verdi.

Temel kazısı sırasında bulundu! Hepsi insana ait - 1. Resim

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılacak çalışmaların ardından kafatası ve kemiklerin yanı sıra mekanla ilgili de net bilgilerin ortaya çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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