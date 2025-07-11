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Tır şoförünün esrarengiz ölümü! Gerçek otopside belli olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tır, Şoför, Ölüm, Otopsi, Manisa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'dan yüklediği malzemeyi Edirne'ye getiren tır şoförü aracında ölü bulundu. Talihsiz adamın ölüm sebebi otopsi raporunda ortaya çıkacak.

Tır şoförü A.Y'nin Güney Çevre Yolu'nda park halindeki aracında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Y'nin öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün cenazesi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. A.Y'nin Manisa'dan Edirne'deki bazı firmalara malzeme getirdiği, gece aracında yattığı öğrenildi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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