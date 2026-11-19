Tokat’ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 2 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Kaza, Zile ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karayün mevkisinde meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile Y.D. idaresindeki 60 ABS 496 plakalı kamyon çarpıştı.

Tokat'ta can pazarı! Kamyonet kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Demircan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta can pazarı! Kamyonet kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada yaralanan Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyonet sürücüsü Y.D. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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