Tokat'ta minibüs ile traktör birbirine girdi: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Eyyüp Özer (72) yönetimindeki traktör, D-100 kara yolu Akça köyü kavşağında, Ahmet Demirel (43) idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü ile minibüste bulunan Ayşegül Öztürk (40), Muhammet Taha Güneş (8), Sedanur Özyurt (19), Kardelen Hanedar (29), Emine Akca (42) ve Asuman Gündüz (46) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir