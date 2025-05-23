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Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Osmaniye&#039;de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında, Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice idaresindeki 06 DG 8604 plakalı otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Ziya Bikir, kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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