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Osmaniye'de hayat felç oldu! Sel suları otomobilleri böyle sürükledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Osmaniye'de dün etkili olan sağanak yağış, ani sel baskınlarına yol açtı. Taşan Bülbül Deresi en az 8 aracı sürükledi. Tarım arazileri su altında kaldı.

Osmaniye'de 15 Mayıs Perşembe günü etkili olan sağanak yağış, ani sel baskınlarına yol açtı.

Taşan Bülbül Deresi birçok aracı sürükledi.

EN AZ 8 ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağışların ardından Bülbül Deresi yatağından taştı.

Sel sularının en az sekiz park halindeki aracı sürüklediği bildirildi. Bu araçlardan yedisi, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Osmaniye'de hayat felç! Sel suları otomobilleri böyle sürükledi - 1. Resim

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Anadolu Ajansı'nın görüntülerinde, güçlü akıntının araçları dere yatağında sürüklediği görülüyor. Bölgedeki tarım arazileri de tamamen su altında kaldı.

Kayıp olan son bir aracı bulmak için arama kurtarma çalışmaları Perşembe akşamı da devam etti. Kurtarılan yedi araç, belediye ekipleri tarafından güvenli bir noktaya, yerel bir kamu tesisine çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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