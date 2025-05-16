Ege Denizi'nde yakalandı, insanlar için ciddi risk oluşturuyor! Rekor boyutta ve zehirli

Muğla'da belediye ekipleri, yakaladıkları balıkla şaşkınlığa ve endişeye yol açtı. Datça ilçesinde 68 santimetre boyundaki balon balığı, karaya vurmuş halde bulundu. Bu türün, ekosistem ve insan hayatı için ciddi risk teşkil ettiği belirtildi.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki Hayıtbükü Sahili'nde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya savrulmuş bir balıkla karşılaştı.

Yapılan incelemede, karaya vuran balığın zehirli türlerden biri olan balon balığı olduğu belirlendi.

İNSAN HAYATI İÇİN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDİYOR

Ekiplerin gerçekleştirdiği ölçümlere göre 68 santimetre uzunluğunda olduğu tespit edilen balon balığının, boyutuyla şimdiye kadar Datça kıyılarında tespit edilen en büyük balon balığı olduğu bildirildi.

Tehlikeli türler arasında yer alan ve insanlar için ciddi risk oluşturabilen balon balığı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.