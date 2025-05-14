Muğla deprem bölgesinde mi, Muğla'da aktif fay hattı var mı? Muğla depremi sonrası merak edilenler

Muğla açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, bölgede tedirginliğe yol açtı. Yerel saatle 01:51’de gerçekleşen sarsıntının ardından çevre illerde de hissedilen depreme dair uzmanlar ve kurumlar peş peşe açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Muğla deprem bölgesinde mi, Muğla'da aktif fay hattı var mı soruları ise gündemin merkezine oturmuş durumda.

MUĞLA DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Muğla, Türkiye'nin en yüksek deprem riski taşıyan illerinden biri olarak kabul ediliyor. Anadolu'nun güneybatısında yer alan kent, Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Bu da Muğla’yı birinci derece deprem bölgesi kategorisine sokuyor.

Kentin jeolojik yapısı ve çevresindeki aktif fay sistemleri, hem tarihsel hem de güncel verilere göre bölgede büyük depremlerin meydana gelmesine yol açabiliyor. Geçmişte 1941 ve 1944 yıllarında yaşanan yaklaşık 6 büyüklüğündeki sarsıntılar tehlikenin önemli göstergeleri arasında.

Muğla’nın deprem kuşağında bulunması, bölgede zaman zaman küçük ya da orta şiddette sarsıntıların yaşanmasına neden oluyor. En son yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de bu gerçekliği bir kez daha hatırlatmış oldu.

MUĞLA'DA AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Muğla sınırları içinde ve çevresinde birden fazla aktif fay hattı yer alıyor. Faylar arasında en dikkat çekenleri Gökova, Muğla-Yatağan, Milas ve Burdur-Fethiye fay hatları.

Söz konusu fay sistemleri, bölgenin farklı noktalarında yer altı hareketliliğine neden olabiliyor. Jeoloji uzmanlarının açıklamalarına göre bu fay hatlarının bazıları deniz altından geçiyor ve hareketlilikleri uzun zaman dilimlerine yayılıyor.

Örneğin Gökova fayı, geçmişte önemli depremlere yol açmış bir hat olarak bilinmesine rağmen, son büyük aktivitesinden bu yana yüzlerce yıl geçmiş durumda.

Muğla-Yatağan fayı da bu çerçevede öne çıkan bir diğer sistem. Uzmanlar bu hattın son büyük depremini yaklaşık 500 yıl önce ürettiğini belirtiyor. Dolayısıyla bu gibi yavaş çalışan fay sistemleri, görünürde sakin olsa da uzun vadede ciddi tehditler barındırabiliyor.

Ayrıca Gökova fay hattının oluşturduğu coğrafi yapılar da dikkat çekiyor. Gökova Körfezi fayın güney kısmının çökmesiyle oluşmuşken, kuzey kısmı ise 500-600 metreye varan yükseklik farkıyla adeta doğal bir set gibi uzanıyor.

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

Muğla açıklarında gece saatlerinde yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 01:51’de gerçekleştiği ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.

Depremin merkez üssü Muğla açıkları olarak belirlense de sarsıntının etkisi Antalya, Aydın, Denizli, Isparta ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise ilk ölçümlerinde depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklasa da daha sonra 5,8 olarak revize etti. Ayrıca Kandilli verilerine göre depremin merkezinin Girit Adası olduğu bilgisi paylaşıldı.