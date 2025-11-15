M23 isyancıları ile Kongo hükümeti, Katar’ın başkenti Doha’da yeni bir ateşkes anlaşmasına imza attı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Ruanda destekli M23 isyancı grubu, aylardır süren doğrudan temasların ardından Katar’da yeni bir barış çerçevesi imzaladı.

TEMMUZ ATEŞKESİ SIK SIK İHLAL EDİLMİŞTİ

Taraflar Temmuz ayında yine Doha’da bir ateşkes ve çerçeve anlaşması imzalamıştı. Ancak anlaşmaya rağmen bölgede ihlal haberleri geldi ve iki taraf da birbirini ateşkesi bozmakla suçladı.

Yeni imzalanan Doha Kapsamlı Barış Anlaşması Çerçevesi, önceki düzenlemelerin yenilenmiş bir devamı niteliğinde.

Törende Katar’ın baş müzakerecisi Muhammed Al-Khulaifi anlaşmayı "tarihi" olarak tanımladı ve sahada kalıcı barış için çabaların sürdürüleceğini söyledi.

Doha’da imzalanan KDC-M23 deklarasyonu, bölgesel barış açısından önemli bir kilometre taşı olmakla birlikte, yapısal zafiyetler ve taraflar arası derin güvensizlik nedeniyle kırılgan bir zemine oturmakta.

M23’ÜN SALDIRILARI BÖLGEYİ KRİZE SÜRÜKLEMİŞTİ

M23, 2021’in sonunda yeniden silahlanarak Ruanda’nın desteğiyle DR Kongo’nun doğusunda geniş bölgeleri ele geçirdi.

Ocak ve Şubat aylarında düzenlenen saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti; Goma ve Bukavu gibi kritik şehirler grubun kontrolüne geçti.

Çatışmalar yıl boyunca binlerce ölümü, yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini ve bölgenin tam ölçekli bir savaş riskiyle karşı karşıya kalmasını beraberinde getirdi.

"DOHA BİLDİRGESİNDE BİRKAÇ SORUN VAR"

M23’ün işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddetmesi ve KDC’nin doğudaki milisler üzerindeki kontrol zayıflığı, anlaşmanın uygulanmasını zorlaştırıyor.

Ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda iki tarafın farklı okumaları bulunurken, bildirgenin öngördüğü kısa takvim barış sürecini kırılgan bir zemine taşıyor.

ABD’nin ekonomik teşviklerle süreci hızlandırma çabası ve Katar’ın diplomatik kolaylaştırıcılığı önemli katkılar sunsa da, M23’ün silahlı varlığının devamı, topraklardan çekilmeyi reddetmesi ve KDC’nin milisleri kontrol etmedeki yetersizliği bu sürecin başarısını riske attı.

MÜZEYYEN BIYIK

