6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi! Uzman isimden kritik sözler: Burada büyük deprem olursa sürpriz olmaz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51 sıralarında Akdeniz'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Muğla olmak üzere birçok ille birlikte Yunanistan'ın güney illeri ve Kıbrıs'ta da hissedilmişti.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Pampal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu deprem maalesef en korkutucu, en önemli fay hattı diyelim... Güneydeki hemen Girit'in Rodos'un depremin olduğu yerin yakın güneyinden geçen Afrika levhasıyla Anadolu levhasının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu, yani Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor. Dalan kısım aşağı doğru gidip yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonuncunda volkanik faaliyet başlıyor. Bunu zaten bu bölgede Santorini civarında yaşadık, bütün yaz boyunca biliyorsunuz sonbaharda daha doğrusu bu konuyu konuştuk. Deprem fırtınası şeklinde yaşandı. MÖ. 1600'de o Santorini'nin patlaması büyük kayıplar, adaların yok olması, 1650'de yine benzer patlama. 2011'deki deprem fırtınası ve 1956'da 7'lik deprem var o bölgede, Girit'in hemen kuzeyinde bu bölge.

Burası Afrika-Anadolu levhasının sınırı. Avrasya levhasıyla Afrika'nın sınırında. Bu bölgede tarihsel dönemde yani MS'yi alın 309'dan itibaren 1956'ya kadar 7 tane çok yıkıcı deprem var. 8-8.5'u bulan depremler. Çok büyük... Levha sınırlarından zaten bu tür depremler beklenir. Biraz derin odaklı ama çok yıkıcı.

"BURADA BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ"

Ancak karar sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi yani sarsmayla verdiği zarardan ziyade ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Ve başta bu yakın adalarda olmak üzere bizim sınırlarımızda, kıyılarımızda tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü. O bakımdan burası kıpır kıpır. Burada büyük deprem olursa sürpriz olmaz, buna şaşırmayız. Bu hat Yunanistan'a doğru devam eder.

Arap levhasıyla Afrika levhasının sınırını da Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı oluşturur. 6 Şubat'ta bu fay maalesef bu sınırda meydana gelen 7.8, 7.6'lık depremler. Böyle bir sınırda oldu. O bakımdan bu depremler metamelidir. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6 ile 7 ile kalmayabilir. Daha yıkıcı daha büyük 8-8.5'a varıcı depremler olur. Yine ikinci etkileri de hasara yol açabilir."