Kütahya'da peş peşe deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Son deprem Kütahya'da kaydedildi. Simav merkezli sarsıntılar peş peşe oldu, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Muğla'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem birçok yerde hissedilmişti. İstanbul'da da artçılar 3,8 olarak devam etti. Son olarak da sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.

KÜTAHYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Saat 04:59 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremden 1 dakika kadar sonra aynı 2,9 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bölge halkında aynı korkuyu bir kez daha yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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MUĞLA'DA ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan gece yarısı meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'da artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. Bölgedeki son depremin büyüklüğü 3,3 olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.