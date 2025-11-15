Yeni yıla kısa bir süre kala, cep telefonlarından akıllı saatlere, ev ve mutfak aletlerinden oyuncu ekipmanlarına kadar binlerce ürün, Turkcell Pasaj’da çok avantajlı koşullarla sunuluyor.

30 Kasım’a kadar geçerli kampanyada, Pasaj’dan ilk kez alışveriş yapacak müşterileri, 2.500 TL ve üzeri peşin alışverişlerde geçerli 350 TL değerinde hediye çeki fırsatı bekliyor. Pasaj, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit, kredili ödemelerde ise %0 faiz oranlarıyla avantajlı ödeme seçenekleri sağlıyor. Turkcell mağazalarında ise 25 Kasım-3 Aralık arasında geçerli olacak “Kasım Şenlikleri” kampanyası ile 5G uyumlu cep telefonları, tablet ve akıllı saatler, peşin fiyatına 3 taksit avantajı ve indirimli alınabilecek.

İLK KEZ ALIŞVERİŞ YAPACAK MÜŞTERİLERE VE PLATİNUM’A ÖZEL FIRSATLAR

Kampanya kapsamında Pasaj’dan ilk kez alışveriş yapacak müşterilere, 2.500 TL ve üzeri peşin alışverişlerde geçerli 350 TL değerinde hediye çeki fırsatı sunuluyor. Platinum müşterilerine özel, 5.000 TL ve üzeri peşin alışverişlerde geçerli 1.000 TL değerinde hediye çeki fırsatı da Turkcell’lileri bekliyor.

Turkcell Pasaj, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit, kredili ödemelerde ise %0’dan başlayan faiz oranlarıyla, müşterilerine çok cazip ödeme seçenekleri sağlıyor.

“KASIM ŞENLİKLERİ”, 25 KASIM-3 ARALIK ARASINDA TURKCELL MAĞAZALARINDA

Yılın en avantajlı alışveriş döneminde Turkcell mağazalarında fırsatlar sunuluyor. “Kasım Şenlikleri” kampanyası ile farklı marka ve model 5G uyumlu telefonlar, tablet ve akıllı saatler, peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla ve belirli modellerde %26’ya varan indirimlerle satışa sunulacak. Mağazalar için geçerli olan bu özel kampanya, 25 Kasım-3 Aralık tarihlerini kapsıyor. Ayrıca 25 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’daki farklı mağazalarda etkinlikler ve sürpriz hediyeler de Turkcell müşterilerini bekliyor.

Pasaj’da sunulan kampanya fırsatlarına ve ürünlere, www.turkcell.com.tr/pasaj adresinden ve Turkcell Uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.



