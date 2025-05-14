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Bakan Kurum'dan 6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama geldi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Kurum&#039;dan 6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama geldi!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Akdeniz'de dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem birçok yerde hissedildi. Bakan Murat Kurum şiddetli deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 01.51 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 20,41 kilometre derinliğinde ölçüldüğünü bildirdi. Depremin bölgedeki birçok kentte hissedildiği aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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