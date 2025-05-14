Depremde yıkılan bina oldu mu? Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililerden alınan bilgilere göre şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir hasar tespit edilmedi. Depremin ardından ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının merkez üssünü Akdeniz olarak duyurdu. Verilere göre depremin büyüklüğü 6.0 olarak ölçülürken, derinliği ise yerin 20.41 kilometre altında gerçekleşti. Datça’ya yaklaşık 155 kilometre mesafede kaydedilen bu sarsıntı, çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

MUĞLA'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla’nın Datça açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevresinde kısa süreli panik meydana getirdi.

Akdeniz’de kaydedilen sarsıntı, yerin 20,41 kilometre derinliğinde oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 155 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Saat 01.51'de meydana gelen sarsıntı, hem Muğla’da hem de Ege ve Akdeniz’in birçok noktasında hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, yetkililerden yapılan açıklamalarda ise şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

DEPREMDE YIKILAN BİNA OLDU MU?

Depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu. Vali Akbıyık, ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ve özellikle kırsal bölgelerde muhtemel hasar tespiti için dikkatli şekilde hareket edildiğini ifade etti.

Şu an için yıkılan bina ya da ağır hasarlı bir yapı bulunmadığı belirtildi. Ancak kesin sonuçlar sahada yapılan detaylı incelemelerin ardından netleşecek.

Vatandaşlardan gelen ilk bildirimlerde binalarda çatlak ya da hasar oluştuğuna dair bir ihbar yapılmadı. Bununla birlikte uzmanlar, artçı sarsıntıların meydana gelebileceğini hatırlatarak, hasarlı binalara girilmemesi ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

AFAD DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde yaşanan depreme ilişkin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 6.0 büyüklüğündeki depremin Akdeniz açıklarında meydana geldiği ve yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Sarsıntının ardından, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda hızlıca değerlendirme çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da yapısal hasar bulunmadığı bildirildi.