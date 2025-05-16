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Karadeniz'de enerji zaferi! Göktürk-3 Kuyusu'nda son adımlar: 4 milyon haneye yetecek gaz üretiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Karadeniz&#039;de enerji zaferi! Göktürk-3 Kuyusu&#039;nda son adımlar: 4 milyon haneye yetecek gaz üretiliyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi. Bayraktar, "Kısa bir süre önce Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılar hale gelmiş durumdayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etti ve burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Karadeniz'de enerji zaferi! Göktürk -3 Kuyusu'nda son adımlar: 4 milyon haneye yetecek gaz üretiliyor - 1. Resim

GÖKTEPE-3 KUYUSU GÖREVİNİ TAMAMLIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan gemilerin Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşif faaliyetleri içinde olduğunu vurgulayarak, "Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de enerji zaferi! Göktürk -3 Kuyusu'nda son adımlar: 4 milyon haneye yetecek gaz üretiliyor - 2. Resim

Filyos'tan 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda bulundukları bilgisini paylaşan Bayraktar, "2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"4 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARŞILANACAK"

Bayraktar, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de de 38 sondaj yaptıklarını belirterek, "Kısa bir süre önce Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şırnak Gabar'da olacakları kaydeden Bayraktar, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar'ı da yerinde göreceğiz. Bu iki proje, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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