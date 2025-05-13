Türkiye'den Suriye'ye enerji köprüsü! Halep'e doğal gaz sevkiyatı başladı

Türkiye, Suriye'nin savaş nedeniyle büyük ölçüde zarar gören enerji altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla önemli bir adım attı. Kilis üzerinden Halep'e 3 ay boyunca günlük 6 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacak.

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden inşa etmek için önemli bir adım attı. Kilis üzerinden Halep'e gönderilecek günlük 6 milyon metreküplük doğal gaz, bölgedeki çevrim santrallerinde elektrik üretiminde kullanılacak.

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ENERJİ ALTYAPISINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üç ay içerisinde Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevkiyatının başlayacağını duyurmuştu. Türkiye'nin sağladığı bu destekle, Halep başta olmak üzere Suriye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanması planlanıyor.

Türkiye'nin gönderdiği doğal gazla birlikte, Suriye'nin elektrik üretiminde büyük bir artış sağlanacak. Halihazırda 200 megavatlık elektrik tedariki bulunan Suriye'ye, bu miktarın kısa süre içerisinde 300-400 megavat daha eklenmesi hedefleniyor.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin birçok ülkeye elektrik ve doğal gaz ticareti yaptığını, Suriye'ye sağlanacak bu destekle elektrik şebekesinin rahatlatılacağını ifade etti.

Akyener, "Suriye'nin enerji altyapısı çökmüş durumda. Türkiye'nin sağlayacağı doğal gazla, Şam ve diğer büyük şehirlerde elektrik kesintilerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor" dedi.

ARAP GAZ BORU HATTI YENİDEN GÜNDEMDE

Akyener, Türkiye ve Suriye arasındaki bu iş birliğinin "Arap Gas Pipeline" projesini de yeniden gündeme getirebileceğine değindi. Söz konusu boru hattı, geçmişte Ürdün üzerinden Mısır doğal gazını Suriye'ye taşımayı hedefliyordu ancak bölgedeki karışıklıklar nedeniyle proje durdurulmuştu. Şimdi, Türkiye'nin sağladığı gazla birlikte bu hattın yeniden aktif hale gelmesi gündemde.