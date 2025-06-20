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Trabzon'da parkta şüpheli çanta paniği!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trabzon&#039;da parkta şüpheli çanta paniği!
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Trabzon'da parkta şüpheli çanta paniği! - 1. Resim

Bomba imha ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta fünye ile patlatıldı. Çantada, kıyafet ve ayakkabı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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